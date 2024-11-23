عملية مركّبة للقسام في رفح والاحتلال ينذر بإخلاء مناطق بحي الشجاعية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تنفيذها عمليات مركّبة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في حين استشهد اليوم السبت 38 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وسط أوامر إسرائيلية بإخلاء سكان حي الشجاعية في الشمال.

وفي تفاصيل عمليات المقاومة، استهدف مقاتلو القسام قوة مشاة هندسية إسرائيلية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح، مما أسفر عن إصابتهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف ناقلة جند بقذيفة من طراز "الياسين 105".

ووثقت القسام هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء المصابين من الجنود في محيط برج عوض برفح.

وفي الشمال، استهدفت القسام ناقلة جند من نوع "نمر" بعبوة "شواظ" في شارع الشهيد أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة، وبثت القسام مشاهد لاستهدافها منزلا تحصنت فيه قوات إسرائيلية في الصفطاوي غرب جباليا.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، كما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخين أُطلقا من خان يونس باتجاه مستوطنتي "كيسوفيم" و"العين الثالثة"، حسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنطقة التي أُطلق منها الصاروخان لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي على الأرض منذ أغسطس/آب الماضي.

هجمات إسرائيلية

وقد واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة على شمال ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من أهالي القطاع.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 38 فلسطينيا في غارات استهدفت مخيمات النازحين في خان يونس والنصيرات وحي الزيتون بغزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المراسل إن الغارة الجوية ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل المجاورة وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين الذين نقلوا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج.

كما استشهد شاب فلسطيني إثر قصف طائرة مسيرة منزله في بلدة بيت لاهيا شمالا، في حين شهد حي المنشية قصفا إسرائيليا أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، حسب مراسل الجزيرة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة مطالبا إياهم بإخلاء مناطق "بلوكات 731-732-733-634" باعتبارها "مناطق قتال خطيرة".

وادعى المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن المنظمات (الفلسطينية) تطلق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل من تلك المناطق التي تم تحديدها على الخريطة.

وأكد أدرعي أنه تم تحذير هذه المناطق "مرات عدة في الماضي"، قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجمات عنيفة أو توغلات برية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت حتى الآن عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.