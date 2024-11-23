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نتنياهو: التسريبات الأخيرة خطر داهم على أمن إسرائيل

23/11/2024-|آخر تحديث: 23/11/202407:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

  • التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن دولتنا.
  • التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا.
  • تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.
  • الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي.
  • التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم.
  • تم تسريب معلومات إستراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.
  • إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة.
  • التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل.
  • في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس/آب سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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