نتنياهو: التسريبات الأخيرة خطر داهم على أمن إسرائيل
23/11/2024-|آخر تحديث: 23/11/202407:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن دولتنا.
- التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا.
- تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.
- الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي.
- التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم.
- تم تسريب معلومات إستراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.
- إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة.
- التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل.
- في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس/آب سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة