أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى ويحمّل نتنياهو وحكومته المسؤولية

قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة إنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال قطاع غزة، مشددا على أن الخطر لا يزال محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت.

وحمل أبو عبيدة " مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".

يأتي ذلك فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خروج عشرات الإسرائيليين في مظاهرات في رحوفوت جنوب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.