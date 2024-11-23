القسام تبث مشاهد تفجير عبوة ناسفة في جيب لجيش الاحتلال بجنين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من تفجيرها عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي داخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة 3 جنود.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي- جبّين اثنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقفان أمام مدخل أحد المباني السكنية، قبل أن يتم تفجير العبوة على مسافة قريبة جدا من أحدهما، مما أدى إلى إصابته.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الجمعة- مدينة جنين ومخيمها ومناطق عدة شمالي وجنوبي الضفة، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وأول أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت "عمليات لمكافحة الإرهاب" في جنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "طائرة إسرائيلية استهدفت خلال العملية 3 مسلحين وقتلتهم"، وأضافت أنه في اشتباكات لاحقة "قُتل 6 مسلحين فلسطينيين".

وتستغل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة لتصعيد اعتداءاتها بالضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية– مما أسفر إجمالا عن استشهاد 795 فلسطينيا وإصابة نحو 6450 واعتقال أكثر من 11 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.