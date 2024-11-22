الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية

نفذت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، تفجيرا محكما للتعامل مع طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأميركية في حي ناين إلمز جنوب لندن، بعد أن أثار الطرد مخاوف أمنية، وجاء ذلك بعد أن أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالموقع كإجراء احترازي.

وأكدت في بيان أن الصوت المرتفع الذي سُمع نتج عن تفجير مُحكم نفذته فرق مختصة.

بدورها، أشارت السفارة الأميركية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الإغلاق جاء "بدافع الحذر الشديد".

وكتبت السفارة، في بيان على منصة "إكس"، أن السلطات المحلية "تجري تحقيقا حول طرد مشبوه خارج السفارة الأميركية في لندن، وقد أغلقت شرطة العاصمة، الموجودة في الموقع، طريق بونتون بدافع الحذر الشديد، وسنقدم المزيد من التحديثات عند توفرها".

وافتتحت السفارة موقعها الحالي في ناين إلمز عام 2018، بعيدا عن وسط المدينة، ويتمتع المبنى بمستوى عالٍ من التحصينات الأمنية، مما يجعله أقل عرضة للتأثير المباشر من الطرق العامة المحيطة.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الطرد أو التهديد المحتمل، وأكدت استمرار التحقيقات، ومن المتوقع إصدار تحديثات رسمية لاحقا.