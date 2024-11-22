عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدا بالعدوان على غزة ولبنان

تظاهر عشرات آلاف اليمنيين اليوم الجمعة في 14 محافظة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان، خاصة في العاصمة صنعاء حيث نظمت مظاهرة حاشدة تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء حتى النصر".

كما جابت مظاهرة غاضبة شوارع العاصمة الأردنية عمان تضامنا مع غزة والضفة الغربية، تحت شعار "ضم الضفة الغربية إعلان حرب على الأردن".

ونُظمت مظاهرة صنعاء التي دعا إليها زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي في ميدان السبعين، أكبر ميادين العاصمة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية واللبنانية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، ورددوا هتافات من بينها "لا نخشى أميركا الهشة.. هي والله مجرد قشة.. في غزة أو في لبنان أميركا رأس العدوان".

مواصلةً لمعركة الإسناد وعلى درب صناع النصر وعظماء الأمة… طوفان مليوني متجدد في مسيرة "مع غزة و لبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر" في ميدان السبعين بالعاصمة #صنعاء#مع_غزة_ولبنان #سنواصل_المعركة pic.twitter.com/rtIMMralw2 — شبكة سديد – Sadeed (@SadeedNetwork) November 22, 2024

مظاهرات أخرى

كما خرجت مظاهرات أخرى في عديد من الساحات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بمحافظات أخرى، أبرزها صعدة وحجة (شمال غرب) وتعز وإب (جنوب غرب)، والبيضاء ومأرب (وسط)، والحديدة (غرب).

يشار إلى أن إسرائيل تواصل منذ 14 شهرا حربها المدمرة على غزة، مخلفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

كما وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق عدوانها ليشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3583 قتيلا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.