أخبار|إسرائيل

عاجل| يديعوت أحرونوت: انتحار 6 جنود إسرائيليين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة

22/11/2024-|آخر تحديث: 22/11/202408:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر : الجزيرة + يديعوت أحرونوت

إعلان