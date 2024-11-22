سول: روسيا زودت كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات مقابل قوات

أعلن مدير الأمن القومي في كوريا الجنوبية شين وون-سيك اليوم الجمعة أن روسيا سلّمت صواريخ مضادة للطائرات لكوريا الشمالية، في مقابل إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم موسكو حربها المستمرة على أوكرانيا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن شين قوله خلال مقابلة تلفزيونية: "لقد ثبت أن معدات وصواريخ مضادة للطائرات تهدف إلى تعزيز نظام الدفاع الجوي الضعيف لبيونغ يانغ، سُلّمت لكوريا الشمالية".

ومطلع الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقارير كورية جنوبية عن نشر ما لا يقل عن 10 آلاف كوري شمالي في مقاطعة كورسك غربي روسيا.

وأغسطس/آب الماضي، نفذت القوات الأوكرانية توغلا مباغتا في المقاطعة وسيطرت على أكثر من ألف كيلومتر مربع، حسب المسؤولين في كييف.

وسبق لبيونغ يانغ أن نفت التقارير الغربية عن إرسالها قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وفي السادس من الشهر الجاري، قال مسؤولان أميركيان إن قوات كورية شمالية شاركت في أعمال قتالية في كورسك الروسية الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى.

ووفق أحد هذين المسؤولين، فإن الكوريين الشماليين شاركوا في القتال في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أيضا، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدة شراكة إستراتيجية مع كوريا الشمالية تضمن بندا للدفاع المشترك.