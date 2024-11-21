غارات مكثفة على لبنان وحزب الله يرد بالمسيّرات

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غاراته على مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين رد حزب الله بإطلاق مزيد من المسيّرات والصواريخ صوب شمال إسرائيل.

واستهدفت الغارات منذ هذا الصباح محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد، حسب مراسل الجزيرة الذي أفاد لاحقا بأن البلدة تعرضت أيضا لقصف مدفعي.

وقال المراسل إن الطيران الحربي شن بعدها غارتين جويتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية، ثم استهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور ومنطقة الحوش المتاخمة للمدينة، ومحيط بلدة عدلون بقضاء صيدا.

كما أفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على بلدة الشعيتية في قضاء صور، كما قصف بالمدفعية أطراف بلدتي القليلة والحنية في قضاء صور.

وبعدها أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بقصف مبنى داخل مدينة صور، وإنذارات أخرى بقصف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، واصل حزب الله بدوره الرد على القصف الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، إذ أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى احتمال عبور أكثر من مسيرة نحو شمال إسرائيل، وذكرت القناة أن عمليات مطاردتها ومحاولات اعتراضها مستمرة.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن القوات الجوية "رصدت هدفا جويا عبر الحدود والحادث لا يزال مستمرا"، كما أعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في الجليل الغربي.

تسلل مسيرة

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت للمرة الثانية في رأس الناقورة ونهاريا للتحذير من تسلل مسيرة رصدت في سماء نهاريا بشمال إسرائيل، ثم عادت لتعلن أن حادثة الاختراق في منطقة الجليل الغربي انتهت دون تفاصيل.

وفي السياق، قال رئيس مجلس بلدة المطلة المتاخمة للحدود االبنانية في الجانب الإسرائيلي إن أكثر من 60% من منازل البلدة تضررت وهناك دمار هائل للبنى التحتية بسبب صواريخ حزب الله، مضيفا أن الحكومة على وشك التوقيع على اتفاق استسلام مع حزب الله.

غارات ومسيرات

وفي أحدث تطورات المعارك اليوم الخميس، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في شرق مدينة الخيام جنوبي لبنان بصلية صاروخية.

وقد أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء غولاني في المعارك الدائرة بجنوب لبنان، في حين كشفت وسائل إعلام محلية أنه قضى خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في الموقع الذي قتل فيه عالم آثار إسرائيلي شهير أمس الأربعاء.

وأعلن الجيش مساء أمس مقتل العالم زئيف الرايخ، وهو من مستوطنة عوفر ويبلغ 71 عاما، بعد انضمامه دون التصاريح المطلوبة إلى نشاط عملياتي لقوة من لواء غولاني التي تعرضت لكمين حزب الله.

وأسفرت المعارك أمس الأربعاء عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وفق ما كشفت عنه مصادر إسرائيلية، بينهم جندي من وحدة النخبة "ماجلان"، كما جرح 10 آخرون.

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل أكثر من 3 آلاف و544 شخصا على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وباءت بالفشل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن منذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.