مغردون: مرشحة ترامب لوزارة التعليم بنكهة حلبات المصارعة الحرة

"المرشح غير التقليدي اختياراته غير تقليدية"، هكذا تفاعل جمهور منصات التواصل مع اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئيسة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة العالمي (WWE) ليندا مكمان لمنصب وزيرة التعليم.

وأعلن ترامب الثلاثاء اختيار مكمان للمنصب، وقال في بيان صحفي إن "مكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا في المركز الأول في التعليم على مستوى العالم".

وما إن أعلن ترامب ترشيح مكمان حتى بدأ رواد العالم الافتراضي بإعادة نشر مقاطع قديمة لوزيرة التعليم المرشحة وهي تتلقى الضربات في حلبات المصارعة الحرة.

ومن بين أكثر المقاطع انتشارا بين المغردين المقطع الذي يظهر لحظة تلقّي مكمان ضربة من المصارع "كين"، وهو حاليا عمدة مقاطعة نوكس وصديق مقرب لترامب.

ولكن كيف علقت المنصات الأميركية على اخيار ترامب لمكمان وقوله إن لديها عقودا من الخبرة القيادية؟

لقد أثار هذه الاختيار كغيره من اختيارات ترامب لأعضاء فريقه حالة من السخرية والجدل بين الأميركيين، فبدأ المغردون بالتساؤل عن خبرتها في مجال التعليم وإن كانت بالفعل قادت أي إدارة تعليميه أو عملت بالتدريس كما تساءلوا عن مؤهلاتها العلمية.

واستغرب بعضهم من هذا الاختيار بالقول: هل فعلا لا يوجد في أميركا من يقود مسيرة التعليم غير الرئيسة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة؟!

Linda McMahon as Secretary of Education? Because who better to shape America’s classrooms than someone who spent decades scripting body slams and cat fights? She has zero qualifications. Was never a teacher, never ran a school district. A Cabinet of quacks and hacks. pic.twitter.com/Hs0zZxITFX

وأشار مغردون إلى أن ترامب يختار مجموعة لديها ولاء له شخصيا من أجل بقائه في الحكم أطول مدة.

أما كيف علقت المنصات العربية على هذا الاختيار، فقد كانت أغلب التعليقات عليه ساخرة، وفي الوقت نفسه كانت تحلل طريقة اختيار ترامب لفريقه الذي كان في أغلبه مثيرا للجدل بين الأوساط الأميركية.

فقال مدونون إن اختيارات ترامب لليندا مثير للاهتمام بسبب العلاقة بين الشخصيات في عالم المصارعة والعالم السياسي، فليندا كانت بالفعل جزءًا كبيرًا من عالم المصارعة، واهتمام الناس بهذه اللحظة الآن يعود على الأرجح إلى صلتها القوية بدعم ترامب، وإذا تم تعيينها في منصب وزيرة التعليم فهذا سيزيد من اهتمام الإعلام والمشاهدين بتاريخها في عالم المصارعة الحرة وأثر ذلك على مسيرتها السياسية.

كما علق أحد المدونين ساخرا من هذا الاختيار بالقول "يبدو أن التشكيلة الجديدة لترامب برعاية wwe".

واستنكر آخرون تعجب الناس من هذا الاختيار، وقالوا إن ترامب نفسه شارك في المصارعة الحرة، وأعادوا نشر فيديو له في عام 2007 وهو يضرب فينس مكمان -زوج المرشحة لوزارة التعليم الأميركية- ويحلق شعره.

وشكرت مكمان الرئيس المنتخب ترامب على اختيارها، فقالت في تدوينة عبر منصة إكس "أشكرك يا سيدي الرئيس على ثقتك بي لأخدم بمنصب وزير التعليم، وأتمنى أن يتم تأكيد تعييني من قبل مجلس الشيوخ. أشعر بفخر شديد وتواضع كبير لهذه الفرصة، وأنا ملتزمة بالعمل بلا كلل لضمان حصول كل طالب على تعليم جيد".

Thank you Mr. President for your trust in me to serve as Secretary of Education and I am hopeful of Senate confirmation. I am deeply honored and humbled for this opportunity and I am committed to working tirelessly to ensure every student has access to a quality education.

I’ve… pic.twitter.com/Dc7sCiVfyF

— Linda McMahon (@Linda_McMahon) November 20, 2024