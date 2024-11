مغردون: قرار الجنائية الدولية يصِم نتنياهو وغالانت بمجرمي حرب

من يتابع منصات التواصل العربية خلال الساعات القليلة الماضية يجد أن اسم وصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأكثر انتشارا وتناقلا بين المغردين، بعد أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس اتهامات له ولوزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقهما مذكرتي اعتقال.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية "إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وأضافت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL

