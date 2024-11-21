مغردون: قرار الجنائية الدولية يصِم نتنياهو وغالانت بمجرمي حرب

من يتابع منصات التواصل العربية خلال الساعات القليلة الماضية يجد أن اسم وصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأكثر انتشارا وتناقلا بين المغردين، بعد أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس اتهامات له ولوزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقهما مذكرتي اعتقال.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية "إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وأضافت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024

وفور إصدار الجنائية الدولية قرار الاعتقال، بدأ جمهور منصات التواصل بالتساؤل عن النتائج التي تترتب عن هذا الأمر.

وأجاب ناشطون بأن الأمر لا يقتصر على الاعتقال بل إن الأمر أكبر من ذلك، لأن الحديث عن أكبر شخصية في إسرائيل وهذا يعدّ اتهاما لكل الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة، وأن نسبة كبيرة من الإسرائيليين هم جنود في الجيش الإسرائيلي ويمتلكون جنسيات مزدوجة وهذا يشكل ضغط على أوروبا بشكل مخصوص وهي ملزمة بالتعامل معهم وإلا ستفقد المحكمة قوتها ومصداقيتها.

وأضاف هؤلاء أن القرار يعني أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وربما لاحقا التعامل التجاري معها.

#المحكمة_الجنائية_الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق #نتنياهو، ووزير حربه السابق #غالانت، لارتكابهما جرائم حرب في #غزة..

انتصار جديد يؤكد عزلة #إسرائيل يضع حلفاؤها سواء في #الولايات_المتحدة أو في الدول العربية في مأزق كبير..

كيف ستملك دول عربية الجرأة لاستقبال المسؤولين الصهاينة أو… pic.twitter.com/haOoXLZA1K — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) November 21, 2024

ووصف بعض المغردين القرار بالتاريخي وأنه يفرض على الإسرائيليين مزيدا من العزلة الدولية. واعتبر هؤلاء القرار بأنه صفعة وضربة قوية وجهت لما وصفوه بجبروت وغرور نتنياهو وعصابته المتطرفة بحسب قول بعض المغردين.

بعد صدور مذكرتي إعتقال بحق نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية..

الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية التي يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها هي:

الصين والهند وروسيا. — AMEEN (@Ameen_media) November 21, 2024

وعلق فلسطينيون على القرار بالقول، إنه ومهما كانت نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية لقرار الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد لا يتم اعتقالهما طوال حياتهما، فإن أهميته تكمن في أنه يُعد اعترافا صريحا وعالميا بأنهما مجرما حرب، وأن ما ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة هو جريمة حرب بكل المقاييس، مما يزيد الضغوط الدولية لإيقاف التطهير العرقي في القطاع.

هذا القرار فعلياً لو لم يعني اعتقالهم، إلا أنه يدين الدول والرموز التي شاركتهم في الحرب على غزة، لو إسرائيل لم تلتزم بالقوانين الدولية هناك دول ستجرم المشاركين فيها باعتبارها دول ( على أساس) تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية. — Candy.floss (@CaNdy_FI0ss) November 21, 2024

ولفت مدونون الانتباه إلى أن من أهم التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت بعد الجرائم الإنسانية ضد المدنيين هو استخدام التجويع كوسيلة للقتال في وقت يعاني فيه القطاع من مجاعة قاهرة ومنع العلاج عن المدنيين.

مهما كانت نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد لا يتم اعتقالهم طوال حياتهم . إلا أن الأهم أن هذا يُعد اعترافًا صريحًا وعالميًا بأنهم مجرمون، وأن ما ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة هو جريمة حرب بكل… https://t.co/QOu3xppW2K — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 21, 2024

وأضاف آخرون أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية وإن جاء متأخرا فإن له صدى دوليا كبيرا، واستشهدوا بما حدث مع الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفيتش والذي سلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين من ألبان كوسوفو في الفترة الواقعة بين عامي 1998 و1999.

لا تستهينوا بالأمر

يوم أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي اعتقال ضد ميلوسيفيش و رادوفان كارادزيش، لم يكن أحد يتوقع حتى في أحسن أحلامه أن يراهما ماثلين أمام المحكمة، لكن أمرهما انتهى بالسجن المؤبد

الدنيا دوارة و القوي اليوم ضعيف غدا، و ما كان الله سبحانه ليضيع صبر أهل غزة — سعود الخيوطي ⚖️ (@ALharbi_soud68) November 21, 2024

وشرح مدونون أهمية قرار المحكمة الجنائية بالقول إنه لن يستطيع نتنياهو أو غالانت السفر أو المرور أو الهبوط حتى ولو اضطراريا في أي دولة من الدول الملونة باللون الأحمر في الخريطة، أي توقف ولو كان ترانزيت في أي من الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يعني الاعتقال على الفور.

وأضافوا أن هذا الأمر يتم تطبيقه حال هبوطهم، ولكن من الممكن أن ترفض بعض الدول تنفيذه بسبب اعتبارات سياسية أو دبلوماسية.

🔴: بشرح لكم مذكرة الاعتقال وايش ممكن تكون تبعاتها… الان لن يستطيع بنيامين النتن أو غالانت السفر أو مرور أو الهبوط حتى ولو اضطرارًا لأي دولة من الدول الملونة باللون الأحمر في الخريطة، أي توقف ولو كان ترانزيت أي من الدول ال123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يعني الاعتقال… https://t.co/iT9fvbmsHl pic.twitter.com/41OosypByp — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 21, 2024

وأشار مغردون إلى نقطة مهمة وهي "أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أن المحكمة لا تمتلك ولاية قضائية مباشرة على نتنياهو وغالانت، ولكن فلسطين عضو ومعترف بها ولهذا السبب أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال".

في المقابل اعتبر بعض المدونين أن أمر الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وغالانت شكلي ولا قيمة له، وأن هناك عدة دول كبرى لم توقع على اتفاقية المحكمة مثل أميركا والصين وروسيا.

كلام فاضي

محكمة على الضعفاء فقط — رجل بسيط (@simple_man_7) November 21, 2024

وأصدرت المحكمة إلى جانب نتنياهو وغالانت أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.