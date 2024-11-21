قتيلان وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون في عاصفة قوية تضرب غرب أميركا

لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء عاصفة عاتية اجتاحت شمال غرب الولايات المتحدة محملة برياح قوية وأمطار غزيرة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون مشترك وإغلاق المدارس وتعطل حركة السير على الطرق.

وبلغت السرعة القصوى للرياح العاتية المصاحبة للعاصفة، التي هبت ليل الثلاثاء الأربعاء على شمال غرب الولايات المتحدة، 145 كيلومترا في الساعة، وفق الأرصاد الجوية الأميركية، متسببة في اضطراب حركة الملاحة الجوية وانقطاع طرق بفعل سقوط أشجار.

وقال جهاز الإطفاء في ولاية واشنطن إن امرأة في الخمسينيات لقيت مصرعها، مساء الثلاثاء في مدينة لينوود شمالي سياتل، إثر سقوط شجرة على مركز لإيواء المشردين، كما قتلت امرأة أخرى في مدينة بيلفيو الواقعة شرق سياتل جراء سقوط شجرة على منزل.

كما أُصيب شخصان عندما سقطت شجرة على مقطورتهما في وادي مابل جنوب شرقي سياتل.

وحذّرت أجهزة الإغاثة في مدينة بيلفيو عبر شبكات للتواصل الاجتماعي من أن الأشجار تتساقط في جميع أنحاء المدينة، وتسقط على المنازل وطلبت من المواطنين الانتقال إلى طوابق أدنى والابتعاد عن النوافذ، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وتسببت الرياح الشديدة كذلك في سقوط أعمدة كهرباء، مما أدى لانقطاع التيار الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل وشركة في واشنطن وجنوب غرب ولاية أوريغون وشمال كاليفورنيا، حسب موقع يرصد انقطاعات الكهرباء في أميركا.

كما أضرت العاصفة والأمطار الغزيرة بنظام الكهرباء في كولومبيا البريطانية الساحلية بكندا، وقطعت الكهرباء عن نحو 225 ألف مشترك ليل الثلاثاء، وفقا لمزود الكهرباء الإقليمي "بي سي هيدرو".

وتتّجه العاصفة نحو ولاية أوريغون وشمال كاليفورنيا وقد أصدر المركز الأميركي للتنبؤ بالطقس تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم غد الجمعة، وصدرت تحذيرات من هبوب رياح بقوة الأعاصير، وحذر مسؤولون من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة وانزلاقات صخرية وتدفقات من الحطام.