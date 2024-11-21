مات غيتس يسحب ترشيحه لوزارة العدل في إدارة ترامب

أعلن النائب الجمهوري مات غيتس مرشّح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتولي وزارة العدل اليوم الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجه معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري، على خلفية مزاعم بالتحرش الجنسي ضده.

وقال غيتز عبر منصة إكس بعد اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ إن ترشيحه أصبح "تشويشا على العمل الحاسم" للإدارة الجديدة، مؤكدا التزامه بدعم ترامب الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".

جاء الانسحاب بعد فشل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي عن إصدار تقريرها بشأن مزاعم علاقات غيتس مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، والتي نفى غيتس صحتها.

وكان موقع أكسيوس الأميركي وصف غيتس بأنه "أداة هدم فعالة" وليست لديه حظوة حتى بين الجمهوريين، لكن مستشاري ترامب لا يهتمون.

وزاد أكسيوس أن غيتس أقنع ترامب بأنه ببساطة ضحية لنفس "الدولة العميقة" التي طاردته.