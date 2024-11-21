أكثر من 30 قتيلا في لبنان وحزب الله يهاجم قواعد إسرائيلية

سقط أكثر من 30 قتيلا وأصيب نحو 49 شخصا في عدة غارات إسرائيلية على لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف قاعدتين عسكريتين و6 تجمعات لقوات إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ومهاجمة قاعدة حيفا البحرية.

فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، مقتل 38 شخصا وإصابة 49 آخرين على عدة بلدات في صور والبقاع الشرقي في غارات إسرائيلية.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن سلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 13 قتيلا وإصابة 44 آخرين.

وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن غارة إسرائيلية على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 22 قتيلا بلدتي مقنة وفلاوي بالبقاع شرقي لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي كثف اليوم الخميس غاراته على مناطق عدة في لبنان، وأفاد مراسل الجزيرة بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت غارات عدة استهدفت الضاحية في وقت سابق اليوم عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بقصف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ما وصفها بالهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.

عمليات حزب الله

من جهته قال حزب الله في سلسلة بيانات حول عملياته ضد إسرائيل خلال اليوم، أنه قصف لأول مرة قاعدة جوية عسكرية تقع في جنوب اسرائيل، على بُعد قرابة 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان، في إطار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ قرابة شهرين.

وذكر الحزب، في بيانه، أنه لأول مرة قام بقصف قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية)، شرقي مدينة أسدود، بصلية من الصواريخ النوعية.

واستهدف مقاتلو الحزب بدفعة صواريخ قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، كما هاجموا بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية العسكرية وأصابوا الأهداف بدقة.

وقال الحزب، في بيان آخر، إنه هاجم بدفعات صواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، وعند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام.

كما شن مقاتلو الحزب هجوما بسرب مُسيّرات انقضاضية على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام و"أصابت أهدافها بدقة" وفق قول البيان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي.

وأدت شظية أحد الصواريخ إلى مقتل إسرائيلي في مدينة نهاريا، وهو الإسرائيلي الرابع الذي يقتل بالمدينة بفعل صواريخ حزب الله.