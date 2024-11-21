اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك

اعتقلت السلطات الأميركية أمس الأربعاء رجلا من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك هذا الأسبوع، وفقا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

وتمثل بورصة نيويورك المعروفة أيضا باسم بورصة وول ستريت، أحد معالم الرأسمالية الأميركية وقلب صناعة المال في أميركا والعالم.

ووجهت للمدعو هارون عبد الملك ينير (30 عاما)، من كورال سبرينغز بولاية فلوريدا، تهمة محاولة استخدام جهاز مفجر لإتلاف أو تدمير مبنى يستخدم في التجارة بين الولايات.

وبدأ "إف بي آي" التحقيق في موضوع ينير في فبراير/شباط الماضي استنادا إلى بلاغ يفيد بأنه كان يخزن "مخططات تصنيع قنابل" في وحدة تخزين.

ووجد المحققون رسومات تصنيع القنابل والعديد من الساعات ذات المؤقتات ولوحات دوائر إلكترونية وغيرها من الإلكترونيات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة، وفقا لـ"إف بي آي" الذي قال إن ينير بحث أيضا في مواقع الإنترنت عن أشياء تتعلق بتصنيع القنابل منذ عام 2017.

وأخبر ينير عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي المتخفين أنه أراد تفجير القنبلة في الأسبوع السابق لعيد الشكر، وأن بورصة الأوراق المالية في مانهاتن السفلى ستكون هدفا شهيرا.

ومثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة بعد ظهر أمس الأربعاء، وسيتم احتجازه أثناء انتظار المحاكمة.