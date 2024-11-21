إطلاق نار كثيف قرب مطار جوبا

أفادت مصادر محلية في جنوب السودان بسماع إطلاق نار كثيف قرب مطار العاصمة جوبا مساء اليوم الخميس، وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن محاولة لتوقيف رئيس الاستخبارات السابق أكول كورك الذي أقيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ إطلاق النار قرابة الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) قرب مطار جوبا واستمر زهاء ساعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فيما ذكرت رويترز أن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في جوبا مساء اليوم بالقرب من منشأة عسكرية. ونقلت عن متحدث باسم الجيش أنه يعمل على التحقق مما يجري.

وخاضت فصائل متنافسة موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول ريك مشار حربا أهلية من 2013 إلى 2018 أسفرت عن مقتل مئات الآلاف.

وحكم الاثنان معا منذ ذلك الوقت في إطار حكومة انتقالية. وسادت حالة سلام نسبي منذ 2018، لكن القوات المتنافسة اشتبكت بشكل دوري بسبب خلافات حول تشارك السلطة.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن التوتر ساد جوبا منذ أن أقال سلفاكير رئيس جهاز الأمن الداخلي، أكول كور كوك، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول واستبدله بحليف مقرب.

وجاءت تلك الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الانتقالية تأجيل انتخابات وطنية مقررة في ديسمبر/كانون الأول للمرة الثانية.