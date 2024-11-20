جادان 5280.. كتيبة إسرائيلية لتفجير القرى والمباني بجنوب لبنان وغزة

منذ دخول الجيش الإسرائيلي بريا إلى جنوب لبنان، عملت قواته على توثيق عملياتها بنسف قرى بأكملها على الشريط الحدودي والمناطق التي دخلت إليها، وكانت أبرز عمليات التفخيخ والتفجير مرتبطة بكتيبة جادان 5280 وهي كتيبة هندسة في لواء ألكسندروني في الجيش الإسرائيلي.

إذ نشر الناشط الفلسطيني يونس الطيراوي مقطع فيديو يظهر قيام جنود وحدة جادان 5280 بتفخيخ وتفجير قرى في جنوبي لبنان بشكل كامل.

South Lebanon | The Alaska company of the 5280 battalion, Alexandroni brigade shares a collection video showing them blowing up villages in south Lebanon pic.twitter.com/egoOU9Yx0h — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 18, 2024

وأظهر المقطع الذي نشره الناشط الفلسطيني، كيف يقوم جنود الاحتلال بعمل جماعي في تفخيخ المنازل بالمتفجرات، ومن ثم توثيق عمليات التفجير بطائرات استطلاع أو من خلال هواتفهم النقالة قبل تفجير القرى، وأظهر الفيديو أيضا تفجير الكتيبة 5280 عدة قرى في أوقات مختلفة.

תיעוד: השמדת מאה מוקדי חיזבאללה בו זמנית על ידי גדחה״ן 5280. (עמית סגל) pic.twitter.com/80v3r9SuAL — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) November 7, 2024

وخلال عملية البحث التي أجرتها الجزيرة نت عن كتيبة جادان 5280 في منصات التواصل، ظهرت عدة مقاطع لعناصر الكتيبة وهم يحتفلون قبل وخلال تفجيرهم القرى في جنوبي لبنان.

תיעוד מיוחד מפיצוץ של גדחה"ן 5280 חטיבת אלכסנדרוני בציר נצרים… עד הניצחון המוחלט!! pic.twitter.com/PcWDtVh6Bt — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) June 22, 2024

وكان من أكثر المقاطع انتشارا على منصات التواصل الإسرائيلية لعمليات التفجير التابعة للكتيبة هو جلوس ضابط إسرائيلي على كرسي له تاج ويعطي التعليمات لتفجير قرية ميس الجبل وسط احتفالات الجنود الإسرائيليين.

🔴צה״ל משמיד את הכפר מיס אל ג׳בל – ד״ש לתושבי מנרה🔴

גדוד 5280 מחטיבת אלכסנדרוני משמיד את מיס אל ג׳בל

מה הטיפ לחיים? לא לתקוף את תושבי הצפון אולי נשאיר לך את הבית, עכשיו אתה פליט

שימו לב למלך החדש של הכפר pic.twitter.com/HZF3QKWCZF — אור פיאלקוב (@orfialkov) October 16, 2024

وكذلك أظهرت مقاطع أخرى خلال عملية البحث تفجير كتيبة 5280 كتلا سكنية في حي الشجاعية بغزة.

תוואי מוערך של המנהרה שהופצצה על ידי גדחה"ן 5280 הפועלים בשג'אעיה. זוהי מנהרה המחברת בין שג'אעיה לגבול עם ישראל (חוצת גדר?) Assessed layout of a detonated tunnel. This tunnel connects Shuja'iyya to the border area of Israel. (Possibly crosses border) Source מקור – @amit_segal pic.twitter.com/xyvI4RHEtQ — Ben Tzion Macales (@BenTzionMacales) July 5, 2024

ومن يتابع الحسابات الإسرائيلية يجد أن أصحابها يتفاخرون بأعمال التفخيخ والتفجير التي تقوم بها كتيبة 5280 في الجيش الإسرائيلي.

وتعتمد إسرائيل سياسة التدمير في المناطق الحدودية في جنوبي لبنان، واستهدفت عمليات التدمير هذه مباني في جنوب لبنان مثل بلدات يارين ومروحين والضهيرة. كما تم تفخيخ أخرى وتسويتها بالأرض في العديسة، ومحيبيب، وميس الجبل.

גדחה״ן 5280 אלכסנדרוני משמידים תשתיות חיזבאללה בכפר שצופה אל יישובי הצפון pic.twitter.com/Bm4TSLZtzD — Middle East OSINT (@MiddleEastOSINT) November 4, 2024

وأظهرت صور الأقمار صناعية دمارا واسعا في بعض هذه القرى، وأظهرت لقطات أخرى من طائرة استطلاع لحظة تفجير قوات الاحتلال مباني مفخخة في بلدة محيبيب التابعة لقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

The Israeli invasion is going according to plan – its slow pace is not the result of fierce resistance. What makes me say that? The level of destruction we’re seeing in the South. Lebanese villages have been completely razed to the ground (here Mhaibib). Thread with images🧵 pic.twitter.com/tjUQxpt6hr — Georges Haddad 🇱🇧 (@Georges__Haddad) October 30, 2024

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن 23 قرية من أصل 29 على الشريط الحدود بين لبنان وإسرائيل دمرت بشكل كبير جدا، وقال ناشطون محليون إن الجيش الإسرائيلي فجّر أكثر من 200 مبنى عن طريق تفخيخه ومن ثم نسفه.

פלוגה ג של גדחה"ן 5280 מחטיבת אלכסנדרוני השמידה את התשתיות של חיזבאללה בכפר עיתרון. לא נפסיק עד הניצחון! pic.twitter.com/VmxQeHt5O3 — ינון מגל (@YinonMagal) October 28, 2024

وتعليقا على عمليات نسف القرى بشكل ممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي، قال مغردون إن سياسة نسف القرى والمباني التي تتبعها إسرائيل في لبنان وغزة هدفها تهجير سكان هذه المناطق التي تنسفها بالكامل لتمنعهم من العودة إليها.

وأشار آخرون إلى أن ادعاء الجيش الإسرائيلي وجود أنقاق تابعة لحزب الله تحت هذه القرى هو ادعاء كاذب، واستدلوا على ذلك بأن صواريخ المقاومة اللبنانية لا تزال تخرج من بعض المناطق التي تم نسفها وتفجيرها، وفق قولهم.

השמדת מאה מוקדי חיזבאללה בו זמנית על ידי גדחה״ן 5280 pic.twitter.com/SFRLwrpyvS — כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) November 7, 2024

وطالب ناشطون بجمع هذه المشاهد التي ينشرها جنود الاحتلال والتي يوثقون من خلالها عمليات نسف القرى والأحياء، وأرشفتها من أجل استخدامها ضدهم في المحاكم الدولية، وأضاف هؤلاء أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تتم محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه كافة في قطاع غزة ولبنان.