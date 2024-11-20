نعيم قاسم: حزب الله استرد عافيته ومستمرون في الميدان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب استعاد عافيته، وإن إسرائيل لن تهزمه، مشددا على أن المقاومة ستستمر، سواء نجحت المفاوضات مع إسرائيل أم لم تنجح.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في كلمة قاسم: