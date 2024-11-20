نعيم قاسم: حزب الله استرد عافيته ومستمرون في الميدان
20/11/2024-|آخر تحديث: 20/11/202405:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن الحزب استعاد عافيته، وإن إسرائيل لن تهزمه، مشددا على أن المقاومة ستستمر، سواء نجحت المفاوضات مع إسرائيل أم لم تنجح.
وفي ما يلي أبرز ما ورد في كلمة قاسم:
- العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف.
- على العدو أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت.
- حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان.
- واجهنا معركتين: الأولى إسناد غزة، والأخرى صد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
- الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها.
- وزير الخارجية الإسرائيلي غيّر الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير حزب الله.
- المقاومة تقاتل الاحتلال حيث يتقدم ويوجد تبديل للمقاومين حتى قرى الحافة الأمامية.
- لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة.
- ليس مهما أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها، المهم كم قتل منه.
- لا يمكن للمحتل الإسرائيلي أن يستقر أو يتقدم في أرضنا وسيطرد.
- لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا.
- مستمرون في الميدان، سواء نجحت المفاوضات أم لا.
- ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن.
- وقف إطلاق النار الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبجدية نتنياهو.
- نحن أمام خيارين: إما القتال أو الاستسلام.
- نواجه وحوشا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أميركية.
- سنبقى في الميدان وسنقاتل، وسنجعل التكلفة ترتفع على العدو أيضا.
- الاحتلال الإسرائيلي لن يخرج ولن يهزم إلا بالمقاومة.
المصدر : الجزيرة