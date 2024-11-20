تركيا تنجح في تجربة هبوط وإقلاع مسيرة بيرقدار على مدرج قصير

نجحت تركيا بإجراء تجربة إقلاع وهبوط لمسيرتها "بيرقدار تي بي 3″ الهجومية من حاملة المسيرات "تي جي غي أناضولو" ذات المدرج القصير، في خطوة تدخل فيها المسيّرة التاريخ.

ووصفت شركة بايكار المصنعة لمسيرات بيرقدار هذه التجربة الناجحة بأنها حقبة جديدة فُتحت في تاريخ الطيران والتاريخ البحري.

وذكر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، في منشور عبر منصة إكس، أن إقلاع وهبوط مسيرة "بيرقدار تي بي 3" الهجومية من حاملة المسيرات "تي جي غي أناضولو" ذات المدرج القصير، سابقة في تاريخ الطيران العالمي.

وأضاف: "دخلت بيرقدار تي بي 3 التاريخ العالمي كأول مسيرة هجومية قادرة على الإقلاع والهبوط من سفينة ذات مدرج قصير".

وأشار إلى أن هذا النجاح مؤشر على ريادة تركيا بالسباق العالمي في تقنيات الطيران.

وبيّن أن "بيرقدار تي بي 3" بفضل مدة بقائها في الجو وسعة حمولتها العالية وقدرتها الآن على الإقلاع والهبوط من سفينة ذات مدرج قصير، فتحت الباب أمام حقبة جديدة في تقنيات الدفاع المستقبلية.

وسبق أن أجرت المسيرة الهجومية "بيرقدار تي بي 3" بنجاح اختبار أداء نظام الارتفاعات العالية، حيث وصلت إلى ارتفاع 36 ألف قدم في 25 يونيو/حزيران الماضي.

وتي جي غي أناضولو سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) متعددة المهام بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

ونزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، وتم تسليمها إلى قيادة القوات البحرية التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات تي جي غي أناضولو 231 مترا وبعرض 32 مترا، والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.