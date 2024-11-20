بحفل في كوستاريكا.. تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد

احتضنت العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، حفل توزيع جوائز الفائزين بالنسخة الثامنة من جائزة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وخلال حفل حضره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والنائب الأول لرئيس كوستاريكا ستيفان برونر نييبيج، تم تكريم الفائزين بالفئات الخمس للجائزة، حيث فاز بالجائزة في فئة الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد الدكتورة منى بوشاهين من المكسيك، فيما فاز بفئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد البروفيسور روبرت كليتغارد من الولايات المتحدة الأميركية والبروفيسور ألبرتو فانوشي.

كما حصل الدكتور رودريغو أرياس غريو من إسبانيا، والبروفيسور إلياس بانتيكاس بجائزة حماية الرياضة من الفساد، وفازت خديجة شريف من تونس بجائزة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، أما فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد فحصل عليها غايو جيمس مبويا من تنزانيا ومنظمة ميخور ميكسيكو من المكسيك.

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المدير التنفيذي لمنظمة "ميخور ميكسيكو" الفائزة بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد عن فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد لـ #قنا: نحن سعداء بهذه الجائزة ونعمل على تشجيع الشباب لإنشاء مشاريع وتحويلها إلى واقع #قطر pic.twitter.com/xX9rbLhfMI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2024

مبادرة قطرية

وتعتبر جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مبادرة قطرية عالمية الأهداف والأبعاد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة لاجتثاث آفة الفساد التي تشكل خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية شعوبها، وهي جائزة دولية سنوية تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتكمن أهمية الجائزة في كونها تهدف إلى محاربة الفساد ودعم قضايا التنمية في كافة دول العالم، وتقديم التقدير والدعم للأشخاص الذين يكرسون حياتهم العملية في مكافحة الفساد أو الذين لديهم إسهامات متميزة، محليا أو دوليا، في منع الفساد ومكافحته.

وتسلط الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن وتشجيع أي مبادرات عالمية نحو إقامة مجتمعات خالية من الفساد.

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البروفيسور روبرت كليتغارد الفائز بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد عن فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد لـ #قنا: ما فعلته دولة #قطر للحد من الفساد كان بمثابة مصدر إلهام لي pic.twitter.com/GhVaQlNetX — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2024

فئات الجائزة

وتشمل الجائزة 5 فئات هي :

فئة إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد.

فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد.

فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد.

فئة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد.

فئة حماية الرياضة من الفساد.

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السيد غايو جيمس مبويا، الفائز بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد عن فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لـ #قنا: نيل الجائزة محل تقدير حقيقي وتشجيع لمحاربي الفساد وتعزيز لالتزامهم بالقضية#قطر pic.twitter.com/w3HBqqe06H — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2024

وكانت جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد قد أطلقت عام 2016، وكانت احتفاليتها الأولى في فيينا، فيما كانت دورتها الثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عام 2017، في حين عقدت الدورة الثالثة للجائزة في ماليزيا عام 2018، وأقيمت الدورة الرابعة برواندا عام 2019، أما الدورة الخامسة فقد أقيمت بتونس عام 2020، وأقيمت الدورة السادسة في دولة قطر عام 2022، وأقيمت الدورة السابعة في أوزبكستان عام 2023.

ووصل عدد الفائزين بالجائزة خلال السنوات السابقة إلى 51 فائزا، إذ حصل على هذه الجائزة 7 فائزين عام 2016، و6 فائزين عام 2017، و8 فائزين عام 2018، فيما بلغ عدد الفائزين 7 لكل عام من الأعوام 2019 و2020 و2022، وفي عام 2023 بلغ عدد الفائزين بالجائزة 9 فائزين.