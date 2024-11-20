بسبب موضع ركن مركبتهما.. الاحتلال يغرّم زوجين مقدسيين 13 ألف دولار

تلقى زوجان مقدسيان طردا بريديا، يفيد بتغريمهما من قِبل سلطات الاحتلال مبلغا يعادل 13 ألف دولار، وذلك بسبب مكان ركن مركبتهما في حي وادي الربابة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن "بلدية الاحتلال تفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل على المقدسي شادي سمرين وزوجته، بحجة ركن مركبتهما في أرض يدعي الاحتلال أنها مقبرة يهودية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان".

من جهته، قال سمرين، لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالقدس، إنه فوجئ أمس الثلاثاء، باتصال من ساعي البريد يخبره بوجود بريد مسجل له ولزوجته، وبعد استلامه البريد تبين أنه يحتوي على ملفين ورقيين باسمه واسم زوجته "وهو عبارة عن موافقة على تسجيل قضية في المحاكم الإسرائيلية تنص على مخالفة لي ومخالفة لزوجتي بقيمة 50 ألف شيكل بسبب ركن مركباتنا بجانب منزلنا".

تسليم مخالفات مالية للمقدسي شادي سمرين وزوجته وبعض الجيران بذريعة ركن مركباتهم في أرض يدعي الاحتــ ـلال أنها مقبرة يـ ــهــ ودية في وادي الربابة ببلدة #سلوان #القدس pic.twitter.com/04oT4IlrGv — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) November 20, 2024

وأضاف أن الغرامة وصلت 4 آخرين في الحي نفسه، والادعاء هو "انتهاك حرمة مقابر وإساءة لمشاعر المدفونين في هذه المقابر الوهمية، لكن الهدف الحقيقي هو الضغط علينا وإخراجنا، لكننا صامدون ولن نحقق هدف الاحتلال".

من جهة ثانية، أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال استكملت هدم منزلي شقيقين في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، "بعد إجبارهما أمس على هدمهما ذاتيا، بشكل قسري".

وأضافت أن آليات الاحتلال هدمت أيضا أجزاء من منزل آخر في حي رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة.

ووفق معطيات المحافظة هدم الاحتلال خلال الأسبوع الحالي 18 منشأة سكنية وتجارية وزراعية بالقدس، ليرتفع عدد المنشآت المهدمة من بداية شهر نوفمبر إلى 37 منشأة، منها 6 منشآت هدمها أصحابها قسرا.