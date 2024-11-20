الجالية العربية ببريطانيا تطالب ستارمر باعتبار حرب غزة "إبادة جماعية"

لندن- طالبت جماهير من الجالية العربية في بريطانيا رئيس الوزراء كير ستارمر باعتبار الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة "جريمة إبادة جماعية" والعمل على وقفها فورا.

وأرسل "مؤتمر الجالية العربية" -الذي يمثل شريحة من البريطانيين ذوي الأصول العربية- رسالة رسمية إلى ستارمر طالبه فيها بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المنكوبين هناك، والعمل على الساحة الدولية من أجل السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) باستئناف عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت الرسالة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- باستخدام نفوذ بريطانيا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين داخل القطاع.

ودعا "مؤتمر الجالية العربية" في الرسالة الحكومة البريطانية إلى العمل على "استعادة الوصول الإنساني الكامل وضمان استئناف عمليات الأونروا" فورا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي الرسالة الجديدة التي وجهها المؤتمر إلى ستارمر في أعقاب رسالتين سابقتين موجهتين إلى رئيس الحكومة البريطانية السابق ريشي سوناك بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني و21 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقد رد سوناك على الرسالتين في حينها، لكن سياسات الحكومة البريطانية لم تتغير بشكل ملموس وملحوظ تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

نصرة غزة

وفي هذا السياق، قال محمد أمين رئيس منصة "عرب لندن" رئيس "منتدى التفكير العربي" -وهو أحد مؤسسي "مؤتمر الجالية العربية"- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن "الرسالة الأخيرة لستارمر تأتي في سياق التحركات التي بدأتها الجالية العربية في بريطانيا من أجل مناصرة غزة".

وأشار أمين إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد أيام قليلة على تنظيم "جلسة استماع" داخل البرلمان حضرها 3 من أعضاء مجلس العموم، ودعت إليها الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وتم خلال الجلسة شرح الموقف الإنساني البائس في الأراضي الفلسطينية وضرورة أن تتدخل بريطانيا وأن تتخذ موقفا حاسما تجاه ما يجري.

وأضاف أن "الجالية العربية عازمة على المضي قدما بالضغط على حكومة ستارمر لتغيير موقفها المؤيد للاحتلال الإسرائيلي، وليس معقولا ترك غزة تُذبح وسط صمت دولي وعالمي معيب".

يشار إلى أن "مؤتمر الجالية العربية" أُسّس في لندن في يونيو/حزيران 2023 بمبادرة من منصة "عرب لندن" و"منتدى التفكير العربي".