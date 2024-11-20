مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال بجنين

اندلعت اشتباكات فجر اليوم الأربعاء بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل لليوم الثاني عملية عسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية.

وبدأت قوات الاحتلال العملية العسكرية الجديدة في مدينة جنين ومخميها فجر أمس الثلاثاء، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استشهد 3 في عملية متزامنة قرب بلدة قباطية بالمحافظة نفسها.

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات وقعت فجرا بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها الحي الشرقي في جنين.

وسُمع دوي انفجارات في المدينة ومخيمها مع بداية اليوم الثاني من العملية العسكرية الإسرائيلية.

تغطية صحفية: لحظة تفجير عبوة في جرافة للاحتلال خلال اقتحام جنين pic.twitter.com/XHPb1hPCET — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2024

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في جنين.

وكان مقاومون فجروا أمس الثلاثاء عبوة ناسفة بجانب جرافة إسرائيلية بالقرب من دوار النسيم وسط المدينة، كما أسقطوا طائرة مسيرة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال قتلت أمس الثلاثاء شابين فلسطينيين بالرصاص في الحارة الشرقية بالمدينة.

وقد نعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أحد الشهيدين في مدينة جنين.

وخلال توغلها المستمر في جنين، دمرت القوات الإسرائيلية بنى تحتية وحاصرت مستشفيات المدينة وأصابت 9 من مواطنين بالرصاص، بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عملية هدم. pic.twitter.com/kmOXpokhiR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2024

اقتحامات واعتقالات

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات جديدة شملت مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مخيم شعفاط بشمال القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.

وقبيل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلدة دير الغصون في طولكرم وأوصرين بنابلس شمالي الضفة واعتقلت شابا واحدا على الأقل.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مدينة البيرة ومخيم الجلزون بشمال رام الله بالإضافة إلى بلدة قبيا غربي المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من داخل منزله في مخيم الجلزون.

كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل ومخيم الفوار الواقع جنوبها ومدينة حلحول شمالها.

#فيديو | مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله. pic.twitter.com/rJHjrtYQiR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2024

هجوم للمستوطنين

وفي تطور آخر، أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية بشمال رام الله.

وتواترت في المدة الأخيرة هجمات المستوطنين على بلدات وقرى فلسطينية، وشملت الاعتداءات القتل بالرصاص وحرق المنازل والممتلكات ومنع المزارعين من الوصول إلى بساتينهم.

ومنذ عملية طوفان الأقصى قبل أكثر من عام، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد نحو 790 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و500 واعتقال ما يقرب من 12 ألفا، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.