ميدفيديف: روسيا ستستخدم النووي إذا تعرض وجودها للتهديد

قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الفدرالي الروسي إن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد.

وطالب ميدفيديف في تصريحات اليوم السبت لقناة "آر.تي" الروسية واشنطن بالتعاطي بجدية مع تهديد موسكو باستخدام النووي، قائلا إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ميدفيديف الذي سبق أن تولى رئاسة روسيا، إن "كبار المسؤولين في الولايات المتحدة لا يريدون اندلاع حرب عالمية ثالثة، ولكنهم لسبب ما يعتقدون أن الروس لن يعبروا أبدا خطا معينا، وهم مخطئون".

وأضاف أن موسكو ترى أن المؤسسات الأميركية والأوروبية الحالية تفتقر إلى الحكمة والرؤية اللتين تحلّى بهما الدبلوماسي الأميركي الراحل هنري كيسنجر.

وتابع "عندما نتكلم عن وجود دولتنا، كما قال رئيسنا مرارا وتكرارا.. لن يكون لنا أي خيار آخر"، سوى استخدام السلاح النووي.

وتتزامن هذه التصريحات مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، ومواصلة الغرب تقديم السلاح والمال لكييف.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قالت روسيا إنها سترد إذا ما ساعدت الولايات المتحدة أوكرانيا باستهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

في المقابل، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا لمساعدتها في الحرب على أوكرانيا.

ويقول مسؤولون روس إن قادة الغرب فشلوا في التقاط الإشارات التي تبعث بها موسكو حول الأمن الأوروبي وتصعيد الحرب في أوكرانيا.

ويقرّ دبلوماسيون أميركيون بأن العلاقات بين واشنطن وموسكو تمر بأسوأ مراحلها منذ حقبة الحرب الباردة، ولكنهم يقولون إن واشنطن لا تسعى لتصعيد الحرب في أوكرانيا.