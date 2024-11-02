مصدر لبناني للجزيرة: مجموعة يعتقد أنها قوة إسرائيلية اختطفت قبطانا بحريا

قال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن مجموعة أمنية يرجح أنها إسرائيلية اختطفت فجر اليوم قبطانا بحريا لبنانيا من منطقة البترون شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن تحقيقات في فرضية أن قوة كوماندوس إسرائيلية تسللت عبر البحر ونفذت الاختطاف في البترون.

وقال وزير الأشغال اللبناني علي حمية للجزيرة إن الشخص المختطف في البترون قبطان بحري يتابع دراسته في معهد العلوم البحرية، وما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت "عماد أمهز"، في حين تداولت منصات مقطعا مصورا قالت إنه يوثق الحادثة.

ونقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية اعتقلت مسؤولا بحزب الله في عمق لبنان.

اليونيفيل تعلق

من جهتها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) تعليقا على عملية الخطف في البترون إنها لا علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك لسيادة لبنان.