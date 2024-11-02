كوريا الشمالية تتحدى: سنساند روسيا حتى النصر في أوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارة لموسكو، الجمعة، أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق "النصر" بأوكرانيا، في حين يتواصل تنديد دول غربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد أوكرانيا.

وقالت تشوي سون هوي بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف "لا شك لدينا إطلاقا في أن الجيش والشعب الروسيين سيحققان انتصارا عظيما في نضالهما المقدّس للدفاع عن الحقوق السيادية وأمن دولتهما".

وأضافت الوزيرة "نكرر التأكيد أننا نقف على الدوام بجانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر".

وبدوره، أشاد لافروف بالعلاقات الوطيدة بين جيشي البلدين واستخباراتهما، معربا عن "امتنان" موسكو "للموقف المبدئي" لكوريا الشمالية، مضيفا أن الصلات بين البلدين أتاحت لهما فرصة مواجهة تحدياتهما الأمنية.

اتفاق دفاعي

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اتفاقا للمساعدة المتبادلة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما زار بيونغ يانغ خلال الصيف.

وقال بوتين في وقت سابق إن الأمر متروك لروسيا لتقرر كيفية تنفيذ المعاهدة التي تتضمن بندا للدفاع المتبادل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سعت روسيا الى تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 22 فبراير/شباط 2022، بينما يعتبر البلدان أن الولايات المتحدة عدو وجودي لهما.

وتضيف الوكالة أنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تزود روسيا منذ أشهر بكميات كبيرة من القذائف، بالإضافة إلى مئات الصواريخ، وأنها ستوفر لها أيضا آلاف الجنود للقتال.

ومنذ أيام تتحدث دول الغرب عن إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا لمساندتها في حربها ضد أوكرانيا، في حين ردت روسيا بالنفي وقالت إنها "مجرد ادعاءات".