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عاجل| قيادي بحماس للجزيرة: نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال

2/11/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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