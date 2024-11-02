صاروخ من لبنان يصيب 11 وسط إسرائيل

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إثر سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وبعد قليل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سقوط الصاروخ أدى إلى 11 إصابة.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها، وإنه تم اعتراض جزء منها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتحتدم المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 52 شخصا الجمعة في غارات إسرائيلية على شرق البلاد لم يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء بشأنها.

كما استهدفت عشر غارات إسرائيلية على الأقل ضاحية بيروت الجنوبية فجر الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعد إنذارات بإخلاء مبان في المنطقة.