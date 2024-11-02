شهداء بغزة وكتائب الأقصى تستهدف آليات إسرائيلية

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم السبت غارات جوية وقصفا مدفعيا على شمال ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا، في حين استهدفت كتائب شهداء الأقصى آليات للاحتلال قرب مخيم النصيرات.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت لاحق اليوم، استشهد 3 إثر استهداف قوات الاحتلال تجمعا لمواطنين غرب المخيم.

وتعرض مخيم النصيرات لغارات جديدة، في حين أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن القصف على المخيم لم يتوقف منذ صباح أمس الجمعة.

وبالتوازي مع القصف المتواصل نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مباني سكنية شمال مخيم النصيرات.

وشهد المخيم في الأيام الماضية مجازر أسفرت عن عشرات الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال.

كما شهدت مناطق قريبة من النصيرات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها اليوم إنها قصفت بقذائف هاون آليات إسرائيلية متوغلة شمال مخيم النصيرات.

وفي وسط القطاع أيضا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة شرق مدينة دير البلح.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/KRCMQTF2Tv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2024

شمال غزة

وشمالي القطاع، استشهد 10 فلسطينيين اليوم إثر قصف مدفعي إسرائيلي لحي البركة غرب مدينة بيت لاهيا.

كما أفاد مستشفى العودة باستشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منازل في بيت لاهيا.

وقال المراسل إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مجددا اليوم مشروع بيت لاهيا، مضيفا أن غارات أخرى استهدفت المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وكانت المناطق السكنية في بيت لاهيا تعرضت في الأيام الماضية لغارات عنيفة أسفرت عن مجازر مروعة بحق المدنيين.

وصباح اليوم، استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي قرب نقابة العمال في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين أصيبوا صباح اليوم جراء إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية عند مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي واسع أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة نحو 102 ألف.