شبح 6 يناير يخيّم على واشنطن والأجهزة الأمنية تراقب التهديدات

قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأميركية الثلاثاء المقبل، تستعد العاصمة واشنطن لمواجهة احتمال تكرار أعمال العنف التي هزت المدينة قبل 4 سنوات عندما خسر دونالد ترامب أمام جو بايدن.

وحذرت سلطات العاصمة من أنه يمكن ترقب "بيئة أمنية متقلبة وغير متوقعة" في الأيام وحتى الأسابيع التي تعقب إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنها لا تتوقع إعلان الفائز في يوم الانتخابات.

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فما زال شبح السادس من يناير/كانون الثاني 2021 يخيّم على المدينة. ففي ذلك اليوم، اقتحم مئات من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال كريستوفر رودريغيز، أحد المسؤولين المحليين، خلال اجتماع مجلس المدينة الأسبوع الماضي: "بدأت استعداداتنا لعام 2024 في السابع من يناير/كانون الثاني 2021 من نواحٍ عدة".

في تلك الفترة، رفض ترامب مرارا أن يبيّن ما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات، مدّعيا وجود تزوير وغش في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاضطرابات.

وأمس الجمعة، على بعد خطوات من البيت الأبيض، كان عمال يثبتون ألواحا خشبية على نوافذ الكثير من المحلات التجارية والشركات.

إجراءات احترازية

ومنذ أسابيع، أقيم حاجز أمني لقطع طريق مؤدٍ إلى إحدى الساحات أمام البيت الأبيض، كما وضعت حواجز خلف المقر الرئاسي في حين كان عمال بناء يعملون على تشييد المنصة التي ستستخدم خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وجرت العادة على بدء هذه الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الشغب الذي وقع في المنطقة عام 2021 اضطر العمال إلى الفرار من الموقع عندما احتشد أنصار ترامب على درج مبنى الكونغرس.

وهذا العام، قالت إدارة المتنزهات الوطنية إن العمل سيبدأ قبل شهر من موعده "لإتاحة الوقت الإضافي اللازم لبيئة أكثر أمانا".

وخلال اجتماع مجلس المدينة الأسبوع الماضي، حذر كريستوفر رودريغيز خصوصا من المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تؤثر على السلامة العامة في العاصمة الأميركية.

وأضاف أن أحداثا جيوسياسية مثل الحرب في غزة تضيف "طبقة من التعقيد" التي "قد تؤدي إلى عنف سياسي".

مركز لمراقبة التهديدات

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه بصدد إنشاء مركز قيادة لمراقبة هذه التهديدات، في حين قال جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرئيس وكبار الشخصيات السياسية، إنه سيعزز نظامه الأمني إذا لزم الأمر.

من جهتها، امتنعت شرطة الكابيتول التي أصيب العديد من عناصرها خلال أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عن التعليق على استعداداتها الأمنية. لكن رئيسة البلدية مورييل باوزر قالت في مؤتمر صحفي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هذا الجهاز الذي يعنى بحماية أمن الكونغرس سيكون "جاهزا".

بدورها، أكدت قائدة شرطة المدينة باميلا سميث أنه لم يتم تحديد أي "تهديد حقيقي" يستهدف واشنطن خلال فترة الانتخابات.

وأشارت إلى أنه سيسمح بتنظيم مظاهرات سلمية، لكن "لن نتسامح مع أي عنف"، وقالت إن تعزيزات تصل إلى 4 آلاف جندي ستنشر في المدينة في 20 يناير/كانون الثاني، يوم تنصيب الرئيس.