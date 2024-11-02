شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا بشرق جباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لقنص مقاتليها جنديا إسرائيليا في محيط الإدارة المدنية بشرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد أحد المقاتلين في إحدى البنايات وهو يجهز سلاحه ويوجهه نحو الجندي الإسرائيلي الذي كان في منطقة مقابلة.

وتمكن المقاتل -بحسب ما ورد في مقطع فيديو سرايا القدس- من إصابة الجندي الإسرائيلي.

ورغم الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جباليا، تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال، موقعة خسائر في صفوفها.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بثت مشاهد من استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية شرقي جباليا على مدار الأيام الأخيرة.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" في عملية مركبة، واستهدفوا منزلا تحصن بداخله 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وكان الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن المتقاعد إلياس حنا قد أكد -في تحليل عسكري على قناة الجزيرة- أن مخيم جباليا "هدف حيوي وذو قيمة إستراتيجية لإسرائيل، إذ يعطيها في حال سقوطه مساحة للسيطرة على محافظة شمال قطاع غزة وتطبيق خطة الجنرالات".