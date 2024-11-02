سبع مجازر إسرائيلية في غزة والاحتلال يرسل لواء ثالثا لجباليا

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 منهم شمالي القطاع، فيما نفذت كتائب القسام كمينا ضد جنود إسرائيليين، بما تسبب في مقتل ضابط و3 جنود.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على نازحين في محيط مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقد نُقل المصابون إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ونقل مراسل الجزيرة عن أطباء في المستشفى أن بعض الحالات حرجة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 393 يوما بلغت 43 ألفا و314 شهيدا، و100 ألف و2019 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي خلال الـساعات الـ24 الماضية ارتكب 7 مجازر، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و192 مصابا.

في السياق ذاته، قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية، إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية عشرات الشهداء والجرحى، وإن الإمكانات الطبية لا تسمح بعلاج معظم الحالات الحرجة.

ودعا أبو صفية إلى السماح بإجلاء الجرحى أو دخول وفود طبية إلى شمال القطاع.

كمين مركّب

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها نفذوا كمينا مركّبا ضد جنود إسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما قالت الكتائب إنها أوقعت قوة إسرائيلية أخرى بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام إن جيش الاحتلال أعلن مقتل ضابط و3 جنود في العملية الأخيرة، مضيفة أنها استهدفت 3 جرافات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" غرب جباليا.

كما بثت القسام صورا قالت إنها لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا الأربعاء الماضي.

بدورها، بثت سرايا القدس صورا لقنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

في المقابل، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش قرر تعزيز قواته في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة ودفع بلواء كفير الليلة الماضية للقتال هناك مع لواءي غفعاتي و401 اللذين يقاتلان هناك منذ أسبوعين.

وأضافت القناة أنّ لواء كفير دخل جباليا ترافقه كتائب مقاتلة عدة وكتيبة مدرعات من لواء 188.

وأشارت القناة إلى أن 3 ألوية باتت تقاتل في جباليا، بالإضافة إلى الوحدة متعددة المهام والكوماندوز البحري شايطيت 13.