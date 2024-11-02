زيلينسكي ينتقد "تقاعس" حلفاء أوكرانيا بعد اصطفاف كوريا الشمالية مع روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف بسبب "تقاعسهم" واكتفائهم بـ"المشاهدة" وناشدهم اتخاذ إجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية التي تعهدت بالوقوف إلى جانب روسيا حتى "النصر" في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه الليلي أمس الجمعة "الآن نرى كل موقع تحشد فيه روسيا هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين على أراضيها – كل معسكراتهم. يمكننا أن نضرب بشكل وقائي، إذا كانت لدينا القدرة على الضرب لفترة كافية".

وتابع منتقدا الحلفاء "بدلا من توفير القدرة على الضربات بعيدة المدى الضرورية للغاية، تراقب أميركا، وتراقب بريطانيا، وتراقب ألمانيا". وأضاف "الجميع ينتظرون فقط أن يبدأ الجيش الكوري الشمالي في ضرب الأوكرانيين".

وأضاف "كل من يريد حقا على مستوى العالم ألا تتوسع الحرب الروسية ضد أوكرانيا يجب ألا يكتفي بالمشاهدة. يجب أن يتخذ إجراء. يجب أن يقترن الكلام حول عدم جواز التصعيد وتوسع الحرب بالأفعال".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا". لكنه قال إن حلفاء كييف الغربيين "لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم".

موقف كوريا الشمالية

وتأتي انتقادات الرئيس الأوكراني للحلفاء عقب تأكيد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي من موسكو أمس أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق "النصر" بأوكرانيا.

وأعلنت تشوي بعد محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف "سنقف دائمًا بثبات إلى جانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر" مضيفة أن بلادها "لا تشك في القيادة الحكيمة" للرئيس فلاديمير بوتين". وأشادت تشوي بالهجوم الذي شنته موسكو في أوكرانيا واعتبرته "قتالا مقدسا".

وتزور وزيرة خارجية كوريا الشمالية موسكو في الوقت الذي يعتقد فيه الغرب أن ما يصل إلى 10 آلاف جندي كوري شمالي على وشك الدخول في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين إلى جانب روسيا.

من جهته، قال لافروف إن روسيا "ممتنة للغاية" لـ"الموقف المبدئي" لكوريا الشمالية بشأن أوكرانيا. مستحضرا لغة على الطراز السوفياتي السابق قائلا "إنني أقدر حقا فرصة اليوم للتحدث بصراحة وبطريقة ودية".

وقالت الاستخبارات الأميركية إن قوات كورية شمالية شقت طريقها إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث حثت واشنطن وسول بيونغ يانغ على سحب قواتها.

الصمت الصيني

وفي سياق متصل دعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الصين إلى استخدام نفوذها على روسيا وكوريا الشمالية لمنع التصعيد. وقد التزمت بكين الصمت حتى الآن.

وفي اجتماع نادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى 3 من كبار الدبلوماسيين الأميركيين بسفير الصين لدى الولايات المتحدة للتأكيد على مخاوف واشنطن وحث الصين على استخدام نفوذها على كوريا الشمالية لمحاولة الحد من هذا التعاون، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تحدث لوكالة الأسوشيتد برس شرط عدم الكشف عن هويته.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الجانبين أجريا "محادثة قوية هذا الأسبوع"، وأن الصين تعلم أن التوقعات الأميركية تتجه نحو "استخدامها لنفوذها للعمل على كبح هذه الأنشطة".

وأضاف في مؤتمر صحفي في واشنطن مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظرائهما من كوريا الجنوبية: "لكنني أعتقد أن هذه إشارة طلب ليست منا فقط، بل من دول حول العالم".

يذكر أن الرئيس الروسي وقع اتفاقا للمساعدة المتبادلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما زار بيونغ يانغ خلال الصيف.