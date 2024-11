روسيا تنفي تهم "الفيديو المزيف" عن الانتخابات الأميركية

نفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم السبت أن تكون وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأميركية، بعدما اتهمت الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا من هاييتي يعلن أنه صوّت مرات عدة.

وذكرت 3 وكالات استخبارات أميركية أمس الجمعة في بيان مشترك أن "أطرافا روسية مؤثرة" اختلقت الفيديو كجزء من "مساعي موسكو الأوسع لإثارة أسئلة لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأميركية".

وأشار البيان أيضا إلى أن أطرافا روسية تقف وراء تسجيل مصور مزيف آخر.

وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة على تليغرام "لاحظنا أن بيان الاستخبارات الأميركية يتهم بلادنا بنشر مقاطع فيديو ملفقة بشأن انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة، هذه الادعاءات لا أساس لها".

ويظهر التسجيل البالغة مدته 20 ثانية رجلا أسود يقول "نحن من هاييتي، قدمنا إلى أميركا قبل 6 أشهر وحصلنا بالفعل على الجنسية الأميركية وسنصوت لكامالا هاريس".

JUST IN: U.S. intelligence community says Russia is behind fake video purporting to show Haitians illegally voting for Kamala Harris pic.twitter.com/j3qDcA2EWe

— BNO News (@BNONews) November 1, 2024