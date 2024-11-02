روسيا تنفي تهم "الفيديو المزيف" عن الانتخابات الأميركية

نفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم السبت أن تكون وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأميركية، بعدما اتهمت الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا من هاييتي يعلن أنه صوّت مرات عدة.

وذكرت 3 وكالات استخبارات أميركية أمس الجمعة في بيان مشترك أن "أطرافا روسية مؤثرة" اختلقت الفيديو كجزء من "مساعي موسكو الأوسع لإثارة أسئلة لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأميركية".

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وأشار البيان أيضا إلى أن أطرافا روسية تقف وراء تسجيل مصور مزيف آخر.

وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة على تليغرام "لاحظنا أن بيان الاستخبارات الأميركية يتهم بلادنا بنشر مقاطع فيديو ملفقة بشأن انتهاكات انتخابية في الولايات المتحدة، هذه الادعاءات لا أساس لها".

ويظهر التسجيل البالغة مدته 20 ثانية رجلا أسود يقول "نحن من هاييتي، قدمنا إلى أميركا قبل 6 أشهر وحصلنا بالفعل على الجنسية الأميركية وسنصوت لكامالا هاريس".

JUST IN: U.S. intelligence community says Russia is behind fake video purporting to show Haitians illegally voting for Kamala Harris pic.twitter.com/j3qDcA2EWe — BNO News (@BNONews) November 1, 2024

وقال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا الحاسمة براد رافنسبرغر أمس الجمعة إن الفيديو نموذج عن "المعلومات المضللة المحددة الأهداف".

وأشار رافنسبرغر إلى أن التسجيل "الزائف بشكل واضح" هو على الأرجح من إنتاج "مزارع المتصيدين الروسية".

وذكرت السفارة الروسية أن روسيا لم تحصل على "أي دليل على هذه المزاعم أثناء تواصلها مع مسؤولين أميركيين".

وقالت السفارة في بيان نشرته أيضا الخارجية الروسية "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا نحترم إرادة الشعب الأميركي، كل التلميحات عن دسائس روسية هي افتراءات خبيثة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أطلقت في مارس/آذار 2023 إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني، وتضمنت الإستراتيجية رؤية بايدن لتحقيق مستقبل أكثر أمنا عبر الإنترنت، وذلك من خلال إعادة تنظيم الأدوار وتوزيع المسؤوليات، وتعزيز حوافز الاستثمار في الأمن السيبراني على المدى الطويل.