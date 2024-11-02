حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك

أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف اليوم السبت قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بعد ساعات من إصابة 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، في حين أوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات القتلى في بعلبك شرقي لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية.

وفجر اليوم، أصيب 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عددا من المصابين في الطيرة جرى نقلهم إلى المستشفى، ووصف جروحهم بالمتوسطة والطفيفة.

وأضاف أن الإصابات وقعت إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر.

والطيرة بلدة تضم أغلبية من فلسطينيي الخط الأخضر، وتقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق تل أبيب قرب الضفة الغربية.

وكانت ضربات صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل أوقعت أول أمس الخميس 7 قتلى، بينهم 4 عمال أجانب.

وبدأت إسرائيل أواخر سبتمبر/أيلول الماضي هجوما جويا واسعا على لبنان أعقبته عملية برية لا تزال مستمرة.

وأوقع القصف الإسرائيلي آلاف القتلى والجرحى في لبنان، في حين قتل عشرات الإسرائيليين بنيران حزب الله.

سقوط عدد من الصواريخ في عدة مواقع من "هشارون" و"تل أبيب" pic.twitter.com/cJ9NlpTNoU — nbnlebanon (@nbntweets) November 2, 2024

صواريخ ومسيّرات

وفي تطورات ميدانية أخرى، شن حزب الله اليوم هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف عدة في إسرائيل.

وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ 5 مستوطنات في الجليل.

كما هاجم حزب الله بالمسيرات عدة أهداف في الجليل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إحدى المسيرات أصابت مصنعا شمال مدينة نهاريا.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن انفجارات دوت في محيط قاعدة رامات دافيد في مرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل، وإنه اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدة بالجليل.

وفجر اليوم، سقطت صواريخ أطلقت من لبنان في ضواحي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة أضرارا أحدثها سقوط صواريخ في منطقة هشارون شمال تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب، وإنه اعترض جزءا منها.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان بعد شهر من بدئها.

غارات دامية

وعلى صعيد آخر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات جديدة على بلدات بجنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة على بلدات في البقاع شرقي البلاد، والتي بلغت 52 قتيلا و72 مصابا.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق أوامر جديدة بإخلاء أحياء سكنية في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لقصفها.

وأفادت تقارير بأن ربع المباني في البلدات الحدودية بجنوب لبنان تعرضت للتدمير.

وبدأت فصائل في لبنان -بينها حزب الله- اشتباكات على الحدود عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.