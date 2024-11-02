الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويشتبك مع مقاومين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مناطق متعددة بالضفة الغربية، مما أسفر عن مواجهات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وسط تقارير عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، ويتزامن هذا التصعيد مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم السبت بلدة جبع جنوب جنين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الجنود.

وصرحت كتائب سرايا القدس– كتيبة جنين بأنها اشتبكت بشكل مباشر مع قوات الاحتلال في محور العين الشرقية بجبع، مما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل ومدينة يطا جنوبي الخليل في حملة أوسع طالت مناطق الضفة الغربية، ورافق القوات الإسرائيلية عدد من الجرافات العسكرية التي شقت طريقها نحو بلدة طمون جنوب طوباس.

تشييع

وفي سياق متصل، شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة طولكرم -أمس الجمعة- جثامين 4 شهداء قتلوا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمي طولكرم ونور شمس في الأيام السابقة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ثابت ثابت الحكومي نحو منازل الشهداء لإلقاء نظرة الوداع، وسط أجواء من الحزن والغضب.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الخميس ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بعد العملية العسكرية في مخيم نور شمس، والتي رافقتها عمليات تدمير ممنهجة للمباني والبنى التحتية، بما فيها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تعرض لدمار شامل.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين تشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف باتوا في عداد المفقودين، وسط دمار شامل للبنية التحتية وتوقف الإمدادات الإنسانية.