روسيا تسيطر على بلدتين شرق أوكرانيا وتكثف هجوم المسيرات على كييف

سيطرت القوات الروسية على بلدتين شرق أوكرانيا، وهاجمت بالمسيرات العاصمة كييف طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، في حين قالت أوكرانيا بالمقابل إنها دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي كوراخيفكا وبيرشوترافنيفي في شرق أوكرانيا.

على الجانب الآخر ذكر مسؤولون في كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية استمر حتى صباح اليوم السبت، مما أدى لإصابة شخص واحد على الأقل.

وقال المسؤول العسكري سيرهي بوبكو إن حطام طائرات مسيرة سقط على 6 مناطق في كييف بعد إسقاط تلك الطائرات، مما أدى إلى إصابة شرطي وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية واندلاع حرائق.

وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو قد ذكر في وقت سابق أن شخصين أصيبا جراء الهجوم. وكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا "ليلة أخرى.. إنذار آخر بغارات جوية.. هجوم آخر بطائرات مسيرة. هاجمت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية كييف مرة أخرى، وهو ما يتماشى مع خططها القديمة والمألوفة".

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف كييف لكن طائرات أخرى موجودة حاليا في المجال الجوي خارج المدينة يمكن أن تتجه نحو العاصمة.

وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات داخل المدينة وفي محيطها خلال فترة دوي صفارات الإنذار التي امتدت لما يزيد عن 5 ساعات.

تدمير 39 مسيرة روسية

وفي وقت لاحق اليوم قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو في أحدث غاراتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل. وأضافت أن 21 طائرة مسيرة لم يتسن تحديد مواقعها، وأن 5 طائرات عادت إلى روسيا.

و تنفذ روسيا غارات جوية منتظمة على مدن وبلدات أوكرانية خلف خطوط المواجهة منذ اندلاع الحرب بعد غزو روسيا جارتها في فبراير/شباط 2022.

وقال الجيش الأوكراني -أمس- إن قوات موسكو أطلقت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده أكثر من ألفي طائرة مسيرة على أهداف مدنية وعسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، لكنها تقول إن منشآت الطاقة أهداف مشروعة عندما تكون جزءا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.