هوكشتاين يتحدث عن "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب في لبنان

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين خلال مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الثلاثاء إن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مشيرا إلى أن قرار التوصل إلى وقف إطلاق النار أصبح "في متناول أيدينا".

وجاءت تصريحات هوكشتاين عقب اجتماع استمر قرابة ساعتين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعد يوم من تقديم بيروت ردا مكتوبا على مقترح الهدنة الأميركي بين حزب الله وإسرائيل.

وقال هوكشتاين "عدت (إلى بيروت) لأن لدينا فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع، أصبح الأمر الآن في متناول أيدينا، وبما أن الفرصة سانحة الآن فأنا آمل أن تفضي الأيام المقبلة إلى قرار حاسم".

وفي غضون ذلك، أعلن حزب الله عن كلمة مرتقبة لأمينه العام الجديد نعيم قاسم اليوم الثلاثاء، لكنه أفاد لاحقا بتأجيلها.

وقال المبعوث الأميركي "إنها لحظة اتخاذ القرار، أنا هنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن في نهاية المطاف فإن القرار بالتوصل إلى حل للنزاع يعود إلى الأطراف".

ووصف هوكشتاين محادثاته مع بري بأنها "بناءة للغاية"، وأضاف "واصلنا تقليص الفجوات من خلال المناقشات على مدى الأسابيع القليلة الماضية".

المبعوث الأمريكي إلى #لبنان "آموس هوكستين": أمامنا فرصة فعلية لإنهاء الصراع وهذه لحظة اتخاذ القرار، وأتوقع أن نصل في الأيام القادمة لحل نهائي#الأخبار pic.twitter.com/8VjS9iWAuY — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 19, 2024

وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني زار هوكشتاين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد -وفق مكتبه الإعلامي- أن "الأولوية لدى الحكومة هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة".

وأضاف ميقاتي "نشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".

وأشار إلى أن "همّ الحكومة اللبنانية عودة النازحين إلى قراهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي للبلدات".

ووصل هوكشتاين إلى بيروت صباح اليوم الثلاثاء، وسط جهود حثيثة على أكثر من مستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي حين قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إنه تم تسليم ملاحظات على مسودة مقترح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية في إطار تسوية مع لبنان.

ويتوقع أن يتوجه هوكشتاين إلى إسرائيل غدا الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووثقت وزارة الصحة اللبنانية سقوط "3516 شهيدا و14 ألفا و929 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لما أعلنته أمس الاثنين.