نتنياهو يزور محور نتساريم ويتعهد بمنع حماس من حكم غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك خلال زيارة إلى محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي حقق نتائج ممتازة نحو الهدف المهم، وهو ألا تحكم حماس القطاع، وقال إن إسرائيل "دمرت القوة العسكرية للحركة".

وقال نتنياهو إن إسرائيل لم تتخلَّ عن مسعى العثور على باقي الأسرى المحتجزين في القطاع، وإنها تبذل كل ما في وسعها لإعادتهم، مؤكدا مواصلة القيام بذلك حتى "نصل إلى الجميع، الأحياء منهم والأموات"، على حد تعبيره.

وزار نتنياهو المنطقة برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وكرر عرضه بتقديم 5 ملايين دولار لأي شخص في غزة يسلم أسيرا لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.