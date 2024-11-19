مقتل 8 جنود واختطاف 7 شرطيين في باكستان

قتل 8 جنود واختطف 7 شرطيين في هجومين وقعا مساء أمس الاثنين في شمال غرب باكستان وتبنت حركة طالبان باكستان مسؤولية أحدهما، وذلك بعد يومين فقط من هجوم آخر قُتل فيه 7 أفراد من قوات شبه عسكرية في جنوب غرب البلاد وأصيب 18 آخرين.

وقال ضابط في الاستخبارات -طلب عدم الكشف عن هويته- إنّ مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه بإقليم خيبر بختونخوا الجبلي المتاخم لأفغانستان، وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين لعدة ساعات.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 8 جنود قتلوا في الهجوم إلى جانب 9 مهاجمين، كما أصيب 7 آخرون.

وقالت حركة طالبان باكستان في بيان إنّها شنّت الهجوم ردّا على مداهمة قامت بها قوات الأمن واستهدفت أحد مقاتليها.

وفي هجوم آخر منفصل، قال ضابط كبير في الشرطة -طلب أيضا عدم الكشف عن هويته- إن مسلحين حاصروا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو في إقليم بختونخوا أيضا "واستولوا على أسلحة الشرطة" واختطفوا 7 شرطيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وتأتي هذه الهجمات بعد يومين من مقتل 7 أفراد من قوات شبه عسكرية في جنوب غرب باكستان وإصابة 18 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

ووقع الهجوم في وقت مبكر من صباح السبت واستمر لعدة ساعات في منطقة قلات الجبلية على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بحسب الشرطي حبيب الرحمن.

وتبنت ذلك الهجوم جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية المسلحة في رسالة أرسلتها إلى وكالة رويترز بالبريد الإلكتروني.

وقبل 10 أيام من الهجوم قُتل 24 شخصا وأصيب 50 آخرون في انفجار بمحطة قطارات في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، يشتبه في أن الجماعة ذاتها تقف وراءه.

وصعد جيش تحرير بلوشستان من عملياته في الآونة الأخيرة وأعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري الأسبوع الماضي استهدف قوات من الجيش الباكستاني في محطة للسكك الحديدية قبل دقائق من ركوب الضحايا القطار للعودة إلى ديارهم في عطلة، مما تسبب في مقتل 27 شخصا من بينهم 19 جنديا.