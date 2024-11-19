مخدر "اغتصاب الفتيات" حادثة جديدة تثير جدلا في مصر

هل سمعتم من قبل بمخدر "اغتصاب الفتيات" أو ما يُعرف بـ"جي إتش بي" جاما هيدروكسي بيوتريت Gamma Hydroxybutyric GHB، الذي تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في مصر فما قصته؟.. ولماذا يتحدث عنه رواد العالم الافتراضي خلال الأيام الماضية؟

القصة بدأت قبل يوم الجمعة الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط عنصر إجرامي، يحمل جنسية إحدى الدول، في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) وبحوزته 180 لترا من مخدر "جي إتش بي"، الذي وصفته باسم "مخدر اغتصاب الفتيات"، بقيمة نحو 145 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية ضبط إحدى المتعاملات معه وهي صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتها زجاجة تحتوي على كميات من المادة نفسها، مشيرة إلى أنها قامت بترويج المخدّر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي.

وبعد إعلان وزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى نشرت مواقع محلية مصرية خبر القبض على الإعلامية داليا فؤاد بتهمة حيازة مخدرات.

ومع انتشار خبر القبض على داليا فؤاد خرجت نقابة الإعلاميين في مصر ببيان قالت فيه إن "نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس". وأضاف البيان أن ما ورد في الخبر من اقتران اسمها بوصفها إعلامية (لا صحة له)، حيث إن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.

وأكدت النقابة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي.

هذا الخبر أثار حالة من الخوف والجدل في الشارع المصري، انعكست على منصات التواصل الاجتماعي.

فعلّق أحد المصريين على الخبر قائلا "متخيلين الكمية الي بتتباع بالمللي طيب متخيلين المبلغ اللي مع بلوجر طيب متخيلين أن أرباح تيك توك الي جعلتها مليونيرة مكفيتهاش فعايزه تزود فلوسها من بيع المخدر ده الي بسبب كارثة في بلدنا".

وقالت إحدى المغردات إن "المخدر ده عبارة عن مادة ما لهاش ريحة و لا طعم ولا لون بحطوها للبنات في العصير وبعدها بشوية البنت بتفقد قدرتها على السيطرة على نفسها، أكيد عدى عليكم في 500 فيلم أجنبي قبل كده.

فإذا كنتي بنت لأي ظرف أو سبب قاعدة مع شخص غريب عنك انتبهي لأي حاجة بتشريبها لأن نوعية المخدرات دي بتتحط في عصيرك في أقل من ثانية بتلفي فيها وشك".

وتعليقا على الحادثة قال مغردون إن "خبر الداخلية في القبض على البلوجر خبر كارثي.. الكمية بتقول إنها تجارة.. والقيمة داخله في أكتر من مليار جنيه.. يعني مافيا متحركة ع الأرض، يعني تشكيل إجرامي مكتمل الأركان والأهداف".

يعني داليا فؤاد صانعة المحتوى اللي بيجيب ملايين المشاهدات في يوم وبتسافر سياحة كل فترة (مفيش عوّز أو احتياج) تشارك في تهريب مخدر اغتصاب البنات؟ بقيمة فوق ال١٨٠ مليون جنية؟

بتساعد سايح بلجيكي يدخّل البلد مخدر خطر ع البنات؟

خيانة عظمى متكاملة الأركان ومترامية الأطراف — AntiChrist Logan  (@ThyAntiChrist_) November 16, 2024

وكشفت صحف مصرية أن "سفاح التجمع الخامس" استخدم مخدر اغتصاب الفتيات في ارتكاب جرائمه وقتل 3 سيدات.

وتعقيبا على الجدل الذي أثاره "مخدّر الاغتصاب"، قال رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي "إن المادة غير مرخصة داخل مصر ومحرّمة"، موضحا أن الجرعة الزائدة منه قد تؤدي إلى الوفاة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أيضا قد حذرت من هذا العقار، وقالت إن المخدر عبارة عن مادة سائلة ليس لها لون ولا رائحة، وقد تخلط مع أي سائل آخر، وتعمل على بطء أو منع الرسائل بين الدماغ والجسم، وتعتبر مادة مجرمة دوليا ومحليا بدولة الكويت تحت بند المؤثرات العقلية.