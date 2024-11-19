القسام تبث مشاهد تفجير دبابة للاحتلال غرب جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف وتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبدأ المقطع بظهور أحد مقاتلي القسام وهو يقول "بإذن الله نحن قاعدين لهم بالمرصاد من اليوم الأول والتاني واليوم الثالث وبإذن الله إن الله لا يضيع أجر الصابرين.. لنا أجر وبإذن الله لنا مقتلة حتشفي على أيدينا صدور قوم مؤمنين".

وأظهرت المشاهد مقاتلي القسام وهم يقومون بتجهيز ونصب عبوة الشواظ، ثم مشاهد لتقدم روبوت إسرائيلي مفخخ في منطقة الكمين.

وتضمن المقطع بعدها مشهد توغل آليات الاحتلال في منطقة الكمين، ثم مشهد تفجير الدبابة من زاويتين.

ومؤخرا، تزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد أكثر من شهر من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.