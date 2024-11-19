عقوبات أميركية على 6 من قادة حماس

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفت بأنها محاولة لزيادة الضغوط على الحركة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات تستهدف 6 أفراد في قيادة الحركة، بينهم ممثلون لها في الخارج، وقيادي في جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام)، وآخرون مسؤولون عن جهود تمويل الحركة وتسليحها.

وأوضحت الوزارة أن المستهدف في الجناح العسكري للحركة هو القيادي المخضرم عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات الذي يقيم حاليا في تركيا، وفقا للبيان، واتهمته بالمسؤولية عن هجمات عديدة.

وإلى جانب غنيمات، شملت العقوبات باسم نعيم، وغازي حمد، وموسى عكاري، وسلامة ماري، ومحمد نزال.

وزعم القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث -في البيان- أن "حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يتولون فيما يبدو أدوارا شرعية تتعامل مع الرأي العام لكنها تسهل في الوقت نفسه أنشطة إرهابية وتمثل مصالح الحركة في الخارج وتنسق تحويل الأموال والبضائع إلى غزة".