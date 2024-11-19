الخارجية القطرية: قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين بالدوحة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قادة فريق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة.

وأشار الأنصاري إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكدا أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية".

وقال إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مؤكدا على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أشار الأنصاري إلى استكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بـ320 طنا.