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عاجل | الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 7 أشخاص إثر الدفعة الصاروخية باتجاه وسط إسرائيل

19/11/2024-|آخر تحديث: 19/11/202411:00 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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