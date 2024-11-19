إطلاق النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن شمال القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني زعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن بحق جنود على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن قوات الاحتلال أطلقت عدة رصاصات على الشاب الذي لم يعلن حتى الآن عن مصيره.

وأشارت المراسلة إلى أن الاحتلال يزعم كعادته في هذه الحوادث أن الشاب لم ينصَع للأوامر بالتوقف، ولكنه مضى باتجاه الجنود.

وذكرت البديري أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جيش الاحتلال النار على فلسطينيين على هذا الحاجز بزعم تنفيذ عمليات طعن أو دهس.