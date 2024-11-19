حزب الله يعلن تأجيل كلمة أمينه العام نعيم قاسم دون توضيح الأسباب

قال المكتب الإعلامي لحزب الله إن الأمين العام نعيم قاسم أجل كلمة كان سيلقيها اليوم الثلاثاء إلى موعد لاحق، دون توضيح الأسباب.

وجاء الإعلان عن إلقاء الكلمة بعد دقائق من تصريح آموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي إلى لبنان، بأن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقال هوكشتاين إن محادثاته مع رئيس البرلمان نبيه بري، المكلف من الحزب بالتفاوض باسمه، كانت "بناءة".

وكان المبعوث الأميركي الخاص وصل إلى بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل غدا الأربعاء حسب بعض المصادر.

وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إنه تم تسليم ملاحظات على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار إلى الجانب الأميركي، كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن تل أبيب وافقت على بحث النقاط الخلافية بشأن الحدود البرية الدولية في إطار تسوية مع لبنان.