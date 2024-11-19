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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر

epa11562196 A handout screen grab taken from a video released by the Houthis media center on 23 August 2024 shows flames and smoke rising from an explosion at the Greek-flagged oil tanker Sounion after an attack in the Red Sea, Yemen. Yemen's Houthis have claimed responsibility for a two-small boats and three projectiles attack against the oil tanker Sounion in the Red Sea off Yemen 21 August 2024, in the context of the armed conflict that began after Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it, according to a statement by Houthi military spokesman Yahya Sarea. EPA-EFE/HOUTHIS MEDIA CENTER / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
استهداف ناقلة نفط في البحر الأحمر (الأوروبية-أرشيف)
19/11/2024

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، لكنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.

وأضاف سريع أن الحوثيين استهدفوا "السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

ولفت سريع إلى أن استهداف السفينة جاء "لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية".

وكان مركز المعلومات البحرية المشترك أصدر تقريرا أمس الاثنين أشار فيه إلى أن "السفينة "أناضولو إس" تلقت نداء من قبل سلطة يمنية، وأمرتها بتغيير مسارها إلى الشمال" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تمتثل وواصلت مسارها.

وأضاف أنه بعيد ذلك "أفاد ضابط أمن الشركة بأن صاروخا سقط على بعد نحو 3 أمتار من مؤخرة السفينة".

وكان قبطان السفينة أفاد أمس الاثنين بحدوث "هجوم صاروخي ثان، وسقط الصاروخ على مسافة ميل بحري تقريبا من مقدمة السفينة، وأفادت التقارير بأن السفينة وطاقمها سالمون".

ولفت المركز إلى أنه حقق في الحادثة "ووجد ارتباطا غير مباشر بإسرائيل".

المصدر : وكالات

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