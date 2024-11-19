الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، لكنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.

وأضاف سريع أن الحوثيين استهدفوا "السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

ولفت سريع إلى أن استهداف السفينة جاء "لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية".

وكان مركز المعلومات البحرية المشترك أصدر تقريرا أمس الاثنين أشار فيه إلى أن "السفينة "أناضولو إس" تلقت نداء من قبل سلطة يمنية، وأمرتها بتغيير مسارها إلى الشمال" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تمتثل وواصلت مسارها.

وأضاف أنه بعيد ذلك "أفاد ضابط أمن الشركة بأن صاروخا سقط على بعد نحو 3 أمتار من مؤخرة السفينة".

وكان قبطان السفينة أفاد أمس الاثنين بحدوث "هجوم صاروخي ثان، وسقط الصاروخ على مسافة ميل بحري تقريبا من مقدمة السفينة، وأفادت التقارير بأن السفينة وطاقمها سالمون".

ولفت المركز إلى أنه حقق في الحادثة "ووجد ارتباطا غير مباشر بإسرائيل".